14 Ocak 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İngiltere Premier Lig Özetler
00:30 Spor Haftasonu
01:00 Spor Artı
02:00 Stadyum
03:00 2019 Derleme
03:30 Transfer Gündemi
04:30 İngiltere Premier Lig Özetler
05:00 Stadyum
05:30 Spor Artı
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:15 İngiltere Premier Lig Özetler
12:35 Kupa İtalya Magazin
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 Spor Bülteni
15:30 Kamp Günlüğü
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
17:00 Kamp Günlüğü
17:45 2019 Derleme
18:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
19:00 Spor Akşamı
19:00 Spor Merkezi
19:55 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
19:55 Lazio - Cremonese
20:45 Süper Lig Goller
21:00 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
21:00 Spor Ana Haber
21:00 Lazio - Cremonese
21:30 Stadyum
21:45 Transfer Gündemi
22:40 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
22:40 Inter - Cagliari
23:00 Transfer Gündemi
23:30 2019 Derleme
23:45 İtalya Kupası Son 16 Karşılaşması
23:45 Inter - Cagliari