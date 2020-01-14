14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı

15 dakika önce

14 Ocak 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

14 Ocak 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Tutunamayanlar

00:15 İçimdeki Hazine

01:50 Diriliş Ertuğrul

02:10 Baba Can'dır

03:35 Savaşın Efsaneleri

04:05 Seksenler

04:15 İyilik Kulübü

04:35 Şampiyon

05:00 İyilik Kulübü

05:35 Şampiyon

07:05 Tutunamayanlar

07:35 İncir Ağacı

08:05 İncir Ağacı

08:55 Baba Can'dır

09:05 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Vuslat

20:00 Tutunamayanlar

23:15 3'te 3 Tarih

Tutunamayanlar, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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