14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

14.01.2021 06:42
14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

14 Ocak 2021 Perşembe günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

00:00 Süper Lig

01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

01:00 Maç Saati

01:45 beIN Teknik

02:00 Maç Saati

02:45 Süper Lig Maç Özetleri

03:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

03:45 Maç Saati

03:45 Süper Lig

04:00 beIN Manşet

04:45 Süper Lig

05:00 Fransa'dan Futbol

05:00 İtalya'dan Futbol

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

06:15 Maç Saati

06:30 Süper Lig Maç Özetleri

07:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:30 Maç Saati

08:00 Maç Saati

09:15 Maç Saati

10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

11:00 beIN Manşet

11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

12:00 1. Lig

12:00 Süper Lig

12:00 Gamer

12:00 beIN Teknik

13:00 Süper Lig Maç Özetleri

13:00 Süper Lig Kısa Özet

13:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 beIN Teknik

14:00 Maç Saati

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

14:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

15:00 1. Lig

15:00 Süper Lig

15:00 Futbolun Şehirleri

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Taraftar

16:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

16:45 Süper Lig

17:00 BB Erzurumspor - Fenerbahçe

17:00 beIN Manşet

17:00 beIN Teknik

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

18:00 Süper Lig Maç Özetleri

18:00 Süper Lig

18:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

19:00 Gamer

19:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin

19:00 beIN Teknik

19:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

19:45 Süper Lig

20:00 A. Alanyaspor - Kasımpaşa

20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

20:00 UEFA Avrupa Ligi Goller

20:30 Maç Saati

21:00 Süper Lig

22:15 Maç Saati

22:45 Süper Lig Haftanın Golleri

23:00 beIN Teknik

14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, beIN, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Ocak 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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