Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:15 Kelime Oyunu
01:30 Çocuklar Duymasın
02:15 Kanıt
03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
03:30 Akasya Durağı
04:40 Yabancı Damat
05:00 Yabancı Damat
05:50 Müzik
06:00 Güllerin Savaşı
06:00 Kavak Yelleri
08:00 Afili Aşk
08:30 Akasya Durağı
08:30 Elveda Derken
09:00 Akasya Durağı
10:30 Akasya Durağı
10:45 Evim Şahane
11:00 Sultan
11:45 Evim Şahane
12:45 Çok Gezenti
13:30 Asi
14:00 Senden İyi Yok
15:15 Geniş Aile
16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
17:00 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir
21:15 Yalan Dünya
23:30 Kanıt
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ocak 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika