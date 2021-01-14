14 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika

14 Ocak 2021 Tv8 Yayın Akışı
14.01.2021 06:43
14 Ocak 2021 Perşembe günü Tv8 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv8 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv8 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv8 kanalında bugün neler var?
Tv8 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv8 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV8 YAYIN AKIŞI
00:15 Kırmızı Oda
01:15 Doğduğun Ev Kaderindir
02:30 Doya Doya Moda
03:30 Doya Doya Moda
04:30 Survivor Panorama
05:00 Survivor Panorama
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
13:45 Doya Doya Moda
17:45 Survivor Panorama
20:00 Doğduğun Ev Kaderindir
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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