Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Annemizi Saklarken
02:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
04:30 Söz
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
22:30 Organize İşler 2: Sazan Sarmalı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Ocak 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika