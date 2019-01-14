Son Dakika Haberleri: 14 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

14 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi

1 saat önce

(Özel) Hamza Yerlikaya: "Sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz""Hedefimiz bir önceki olimpiyattan daha çok madalya kazanmak""Federasyon taslaklarında çalışma söz konusu""Ligin kalitesi artmaya başladı""Amatör branşta çok ciddi başarılar var""Spor...

14 Ocak Pazartesi Dha Spor Gündemi, System.String[]
(Özel) Hamza Yerlikaya: "Sporcularımızın daha başarılı olabilmesi için engelleri kaldırmaya gayret ediyoruz"

"Hedefimiz bir önceki olimpiyattan daha çok madalya kazanmak"

"Federasyon taslaklarında çalışma söz konusu"

"Ligin kalitesi artmaya başladı"

"Amatör branşta çok ciddi başarılar var"

"Spor turizmi Antalya'da çok güçlenmeye başladı"

BEŞİKTAŞ

12.30 Beşiktaş Futbol Altyapı ve Scouting'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Metin Albayrak, SoccerLAB'in üst düzey yöneticileri ile basın toplantısı düzenleyecek. (Vodafone Park) (ALİ DANAŞ)

18.00 Dünü izinli geçiren siyah beyazlılar, çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı Kırmızılı ekip Türkiye Kupası'nda oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Turuncu lacivertlilerin Antalya kampı devam edecek.

MKE ANKARAGÜCÜ

Başkan Mehmet Yiğiner ile teknik direktör Bayram Bektaş, yola devam edilip edilmeyeceği ile ilgili görüşmek üzere bir araya gelecek. (ERCAN ATA)

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Roma - Virtus Entella (Cengiz Ünder)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

19.00 Anadolu Efes - Afyon Belediyespor

19.00 Arel Üniv. Büyükçekmece - Darüşşafaka Tekfen

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Antalya, Beşiktaş, Hamza Yerlikaya, Spor
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