14 öğretmen ile 40 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı - Son Dakika

ERZURUM'da düzenlenen 16'ncı Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nın Erzurum Bölge Sergisi'nin açılışına katılan 14 öğretmen ile 40 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından Erzurum'da 16'ncısı düzenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması'nın Erzurum Bölge Sergisi'ne katılan çeşitli illerden 40 öğrenci ile 14 öğretmen rahatsızlandı. Mide bulantısı ve ishal şikayeti görülen öğretmen ve öğrenciler, bu sabah Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Öğretmenler yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, öğrenciler ise müşahede altına alındı.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Zülküf Kaya, 14 öğretmenin yetişkin acilde reçete verildikten sonra taburcu edildiğini, öğrencilerin ise tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğunu ifade etti.

Öğretmen ve öğrencilerin dün akşam Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde birlikte yemek yedikleri belirtilirken olayla ilgili araştırma başlatıldı.