14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası başladı

6 saat önce

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dünya şampiyonu merhum Rıza Doğan anısına 14'üncüsü düzenlenen güreş turnuvası başladı.

14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası başladı, System.String[]

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, dünya şampiyonu merhum Rıza Doğan anısına 14'üncüsü düzenlenen güreş turnuvası başladı.


Kızılcahamam Belediyesince İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle Kızılcahamam Güreş Milli Takımlar Antrenman Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 15 takım katılıyor.

Miniklerde 141 sporcunun yer aldığı organizasyonda yarın yıldızlar ve gençler müsabakaları yapılacak.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, etkinliğe ilişkin açıklamasında, "14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası'nda tüm sporcu, antrenör ve idarecilere başarılar diliyorum. Ayrıca ilçemizin güreşteki gururu olan eski milli sporcumuz dünya şampiyonu merhum Rıza Doğan'ı rahmetle anıyorum." dedi.

Kızılcahamam, Rıza Doğan, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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