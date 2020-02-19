14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi - Son Dakika

14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi

7 saat önce

Dünya Şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Yıldız ve Genç Erkekler Serbest Güreşi yapılarak sona erdi.

14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası sona erdi, System.String[]

Dünya Şampiyonu Rıza Doğan anısına düzenlenen 14. Rıza Doğan Güreş Turnuvası Yıldız ve Genç Erkekler Serbest Güreşi yapılarak sona erdi.


Güreş Turnuvasının son gününde; Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar, Öğretmenevi Müdürü Hacı Ünal, Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celal Yılmaz, güreşseverler katıldı.


Turnuvada Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yaptığı açıklamada, turnuvaya katılan tüm sporcu, antrenör ve idarecilere teşekkür etti.

Turnuvada toplamda 20 takım müsabakalara katıldı ve 290 sporcu güreşti.

Rıza Doğan, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 08:46 Kaynak: AA
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