14 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı - Son Dakika

14 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı

6 saat önce

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır.

14 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha çıkarıldı, System.String[]

AFAD: "Elazığ merkezde bulunan Mustafa Paşa Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz 1 kişiye daha sağ olarak ulaşmıştır."

(İHA)

Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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