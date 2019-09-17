14. Sevgide Buluşalım etkinliği panelle açılıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de 14.'sü düzenlenecek "Sevgide Buluşalım" etkinliği bu yıl Muharrem ayının muhteviyatı ve ile Kerbela hadisesinin tüm yönleriyle ele alınacağı panelle başlayacak.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ve Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Sevgide Buluşalım" etkinliği, Canları 14. kez bir araya getiriyor. 22 Eylül Pazar günü saat 13.00'da Uluslararası Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek programın içeriğiyle ilgili basın toplantısı düzenlendi. Etkinliği içeriği hakkında düzenlenen basın toplantısında bu yıl etkinliklerin Muharrem ayının muhteviyatı ve ile Kerbela hadisesinin tüm yönleriyle ele alınacağı panelle başlayacağı açıklandı. Toplantıda etkinlik için teşekkür etmek amacıyla bir köy muhtarı tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu'ya karpuz hediye edildi.



Basın toplantısına Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Cem Vakfı, Genel Başkanı Erdoğan Döner, Cemevleri Platformu Dönem Sözcüsü Ali Ekber İncesu, Cemevleri Başkanları ve Alevi Derneklerinin başkanları katıldı. Toplantıda etkinlik hakkında bilgiler veren Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, "Kocaeli'nde faaliyet gösteren Alevi derneklerimizi temsil eden sayın başkanlarımız ile Aleviliği, halkımıza daha iyi anlatacağız. Ayrılık gibi görünen şeylerin aslında bizim bir olduğumuzun en güzel ispatı olduğunu göreceğiz. Alevisi - Sünni'siyle tek ve bütün olan milletimizin, birbirine olan gönül bağını bir kez daha bütün dünyaya Kocaeli'nden haykıracağız" dedi.



Gündoğdu, " Horasan'dan Anadolu'ya uzanan Alevi - Bektaşi geleneği ve kültürü, bizim öz malımızdır. Bugün Türk Halk Müziği'nden ve folklorundan Alevi deyişlerini, semahını çıkartırsak geriye bir kanadı kırık kuş gibi; uçamayan, eksik ve sakat bir kültür kalır. O dilden dile dolanan, gönüllerimize nakış nakış işlenen kültürümüzden, çok önemli bir parçayı da yitirmiş oluruz. Evet, bizler ayrılmaz et ve tırnak gibiyiz. Bu amaçla bütün Alevi, Bektaşi ve Sünni kardeşlerimizi, bu önemli organizasyonda el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu.



Öte yandan 14. Sevgide Buluşalım etkinliği öncesinde Muharrem ve Kerbela Paneli yapılacak. 19 Eylül Perşembe günü saat 18.00'de Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak panelin moderatörlüğünü Alevi İslam İnanç Hizmetleri Başkanı Eşref Doğan yapacak. Panelde Prof. Dr. İzzettin Doğan, Hazır Ali Beyazyıldırım, Prof. Dr. Halil Çivi, Prof. Dr. Mehmet Dönmez Doç. Dr. Caner Işık konuşmacı olacak. - KOCAELİ