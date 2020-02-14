14 Şubat 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 beIN Manşet

01:00 Maç Saati

02:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

02:45 TFF 1. Lig Top 10

02:45 Süper Lig Top 10

03:00 beIN Manşet

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

05:45 Süper Lig Top 10

05:45 TFF 1. Lig Top 10

06:00 beIN Manşet

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Süper Lig Maç Özetleri

10:30 Türkiye'de Haftanın Golleri

11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

11:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Haftanın Öyküleri

15:30 Maç Saati

15:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

16:00 Süper Lig Maç Özetleri

16:00 Futbolun Şehirleri

16:30 Süper Lig Top 10

16:45 TFF 1. Lig Top 10

17:00 Haftanın Öyküleri

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

17:00 Taraftar

17:30 TFF 1. Lig Top 10

17:30 Dünden Bugüne

17:45 Süper Lig Top 10

18:00 Haftanın Öyküleri

18:00 Taraftar

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Saati

19:00 Süper Lig Maç Önü

19:00 Taraftar

19:15 Süper Lig Top 10

19:30 Maç Önü

20:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

20:45 Devre Arası

20:45 Süper Lig Kısa Özet

21:00 beIN Manşet

21:00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

21:15 Devre Arası

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:30 Süper Lig Maç Sonu

23:00 Taraftar

23:30 Maç Saati