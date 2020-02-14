14 Şubat 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Kıyametten Sonra
01:15 M. Fatih Çıtlak ile Huzur Vakti
02:00 Kıyametten Sonra
02:15 Öldürme Arzusu
03:30 Gelinim Mutfakta
04:15 Tatlı İntikam
06:15 Akasya Durağı
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
12:30 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Öldürme Arzusu
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Afili Aşk