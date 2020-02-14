14 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Spor Artı
02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI
02:00 Milan - Juventus
02:35 Futbol Aklı
03:40 İngiltere Premier Lig Özetler
03:50 Süper Lig Özetler
04:20 TFF 1. Lig Özetler
04:45 Almanya Bundesliga Özetler
05:05 Futbol Anadolu
05:30 Spor Atlası
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Panorama
09:15 Süper Lig Özetler
09:25 TFF 1. Lig Panorama
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Takvim Yaprakları
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Set Sayısı
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
14:00 TBMM-TV
15:20 Spor Atlası
15:30 1. Lig Gündemi
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
16:30 Lig Raporu
17:00 Spor Akşamı
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Ana Haber
20:00 Dakika Skor
20:45 Futbol Anadolu
21:45 Stadyum
22:40 Milan - Juventus
23:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler
23:40 Inter - Napoli
23:45 Milan - Juventus