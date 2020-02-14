14 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika Sinema 14 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı

59 dakika önce

14 Şubat 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

14 Şubat 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:45 Spor Artı

02:00 İTALYA KUPASI YARI FİNAL 1. KARŞILAŞMASI

02:00 Milan - Juventus

02:35 Futbol Aklı

03:40 İngiltere Premier Lig Özetler

03:50 Süper Lig Özetler

04:20 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Almanya Bundesliga Özetler

05:05 Futbol Anadolu

05:30 Spor Atlası

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Panorama

09:15 Süper Lig Özetler

09:25 TFF 1. Lig Panorama

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 Takvim Yaprakları

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Takvim Yaprakları

10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?

11:00 Spor Manşet

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Set Sayısı

12:15 Lig Raporu

12:45 TFF 1. Lig Goller

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Gündem Futbol

14:00 TBMM-TV

15:20 Spor Atlası

15:30 1. Lig Gündemi

15:30 Spor Bülteni

16:00 Gündem Futbol

16:30 Lig Raporu

17:00 Spor Akşamı

18:00 Spor Merkezi

20:00 Spor Ana Haber

20:00 Dakika Skor

20:45 Futbol Anadolu

21:45 Stadyum

22:40 Milan - Juventus

23:30 Ziraat Türkiye Kupası Özetler

23:40 Inter - Napoli

23:45 Milan - Juventus

Futbol, Milan, Trt, TV, Sinema, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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