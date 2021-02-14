Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 500 Great Goals Show
01:00 Maç Saati
02:00 Maç Saati
02:45 Süper Lig
03:45 Maç Saati
04:15 Sanal Direktör
04:45 Maç Saati
05:15 Maç Saati
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
06:15 Maç Saati
06:45 Talking Talent
07:00 Maç Saati
08:00 Maç Saati
08:45 Özel Röportaj
08:45 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:00 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:45 Sanal Direktör
11:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
11:30 Futbolun Şehirleri
11:30 Belgesel: Başakşehir Tarihini Sen Yaz
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
12:00 1. Lig
12:30 Süper Lig
13:00 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü
13:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor
14:00 Maç Saati
14:15 Süper Lig
14:30 HK Kayserispor - MKE Ankaragücü
14:30 İH Konyaspor - Y. Denizlispor
15:30 Süper Lig
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16:00 Galatasaray - Kasımpaşa
16:35 Maç Başlıyor
16:45 Süper Lig
17:00 Trabzonspor - Gaziantep FK
17:00 beIN Teknik
17:00 Galatasaray - Kasımpaşa
17:45 Devre Arası
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
18:00 Süper Lig
19:00 Karagümrük - Fenerbahçe
19:00 Süper Lig Maç Önü
19:45 Süper Lig
20:00 Karagümrük - Fenerbahçe
20:00 Futbolun Şehirleri
20:45 Devre Arası
21:00 beIN Manşet
21:00 Süper Lig
22:00 Süper Lig Maç Sonu
23:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
23:00 Taraftar
23:30 Gamer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Şubat 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika