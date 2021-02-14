14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Hekimoğlu 01:30 Matrix Reloaded 02:45 Yüzleşme 03:30 Müzik Arası 04:45 Afili Aşk 07:00 Sihirli Annem 08:15 Set Ekstra 08:30 Konuştukça 09:45 Magazin D Cumartesi 09:45 Magazin D Pazar 12:00 Arda ile Omuz Omuza 13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik 13:00 Arda'nın Mutfağı 14:00 Kong: Kafatası Adası 14:30 Sevimli Yunus 2 16:00 Sadakatsiz 16:15 Hekimoğlu 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Kong: Kafatası Adası 20:00 Çok Güzel Hareketler 2 22:30 Matrix Reloaded 23:45 İlk Öpücük

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