14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

14.02.2021 06:42
14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

14 Şubat 2021 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hekimoğlu

01:30 Matrix Reloaded

02:45 Yüzleşme

03:30 Müzik Arası

04:45 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

08:15 Set Ekstra

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

12:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Kong: Kafatası Adası

14:30 Sevimli Yunus 2

16:00 Sadakatsiz

16:15 Hekimoğlu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Kong: Kafatası Adası

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:30 Matrix Reloaded

23:45 İlk Öpücük

14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kanal D, Matrix, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sosyal medya, Rıdvan Dilmen'in birbiriyle çelişen iki farklı İstiklal Marşı açıklamasını konuşuyor ABD, motor sıkıntısı yüzünden F-35'lerin hava gösterilerini kısıtlamaya gidiyor TikTok'ta canlı yayın yapan şahıs, bir kadını tecavüzle ve yakarak öldürmekle tehdit etti Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu Yetişkin filmlerinde oynayan öğretmenin işine son verildi Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor CZN Burak'ın Dubai'deki şubesi kapatıldı 5 litrelik yağa 70 TL ödeyen vatandaş, Meclis lokantasındaki 15 TL'lik yemek fişine isyan etti
Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti Gonca Vuslateri'nin iç çamaşırsız derin yırtmaçlı pozu nefes kesti         
00:43
Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu Barış Murat Yağcı video paylaşımıyla sosyal medyanın alay konusu oldu         
23:44
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı         
22:11
Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı         
21:43
Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi Maç öncesi İstiklal Marşı'nı okumayan Mesut Özil, sosyal medyada linç yedi         
20:22
Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı Bakasetas'a sorduğu soru başına bela olan gazeteci istifa etmek zorunda kaldı         
19:36
'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti 'Yanık kokusu geliyor' diyerek hareket halindeki aracın kapısını açan kadın düşüp hayatını kaybetti         
19:06
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe teknik direktörlüğü için Şenol Güneş'le görüştü         
16:02
Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu Dansı nedeniyle kanaldan kovulan Hande Sarıoğlu'nun Fatih Altaylı ile kavgası yeniden gündem oldu         
12:23
Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi Babasının sansürlerini umursamayan Yasmin Erbil, dekolteli elbisesiyle peş peşe poz verdi         
12:13
Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu Mezarlıkta çektiği fotoğrafa eve dönünce bakan adam, hayaleti görünce şoke oldu         
10:35
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Instagram'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaştı         
10:13
TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin TV'de reklamı gören Cumhurbaşkanı Erdoğan anında talimat verdi: Lütfi bu da Çiftlik Bank işine dönmesin         
09:14
Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor Abla-kardeş, 20 metrekarelik dükkanda 'Erkek işi' diye tabir edilen baba mesleğini yapıyor         
08:22
Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı Çocuğunun dudağındaki ısırık izinden şüphelenen anne, diş doktorunun yaşattığı dehşeti ortaya çıkardı         
08:18
Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor Kınasından kaçan genç kız töreye kurban gitti, 12 yıldır cansız bedeni bulunamıyor         
08:15
Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu Halk diken üstünde! İçinde insan kalıntılarının olduğu 18 çanta bulundu         
06:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2021 07:23:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei