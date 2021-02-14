Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Hekimoğlu
01:30 Matrix Reloaded
02:45 Yüzleşme
03:30 Müzik Arası
04:45 Afili Aşk
07:00 Sihirli Annem
08:15 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Kong: Kafatası Adası
14:30 Sevimli Yunus 2
16:00 Sadakatsiz
16:15 Hekimoğlu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kong: Kafatası Adası
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
22:30 Matrix Reloaded
23:45 İlk Öpücük
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Şubat 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika