14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı

14 Şubat 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:15 Menajerimi Ara 00:15 Sefirin Kızı 00:15 Seni Çok Bekledim 03:00 Virüs 05:00 Geniş Aile 07:00 Medcezir 09:45 Afacan Beşler 3 09:45 Afacan Beşler 4 11:45 En Güzel Bölüm 12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Akrep 14:00 Menajerimi Ara 15:45 En Güzel Bölüm 16:00 Sefirin Kızı 16:15 En Güzel Bölüm 16:30 Dizi 18:45 Star Haber 20:00 İbo Show 20:00 Menajerimi Ara

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