14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

14 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
14.02.2021 06:42
14 Şubat 2021 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Menajerimi Ara
00:15 Sefirin Kızı
00:15 Seni Çok Bekledim
03:00 Virüs
05:00 Geniş Aile
07:00 Medcezir
09:45 Afacan Beşler 3
09:45 Afacan Beşler 4
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Akrep
14:00 Menajerimi Ara
15:45 En Güzel Bölüm
16:00 Sefirin Kızı
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
20:00 Menajerimi Ara
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