Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
05:00 Altay - Ankara Keçiörengücü
06:40 Süper Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Hertha Berlin - Bayern Münih
08:40 İngiltere Premier Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Teknik Analiz
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Stadyum
11:25 Hava Durumu
11:30 Avrupa Stüdyosu
12:30 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Eskişehirspor
13:25 Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor A.Ş.
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Akhisarspor - Yılport Samsunspor
15:55 Beypiliç Boluspor - Giresunspor
18:00 Spor Hafta Sonu
18:55 Altay - Ankara Keçiörengücü
18:55 Adanaspor A.Ş. - Adana Demirspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Şubat 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika