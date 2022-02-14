14 Şubat 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

01:00 Galatasaray - Y. Kayserispor

02:45 1 Yıldız 10 Gol

03:00 G. Giresunspor - Fenerbahçe

04:45 1 Yıldız 10 Gol

04:45 1. Lig Haftanın Golleri

05:00 Altay - Ç. Rizespor

05:00 FTA Antalyaspor - V. Karagümrük

06:45 1. Lig Haftanın Golleri

06:45 1 Yıldız 10 Gol

07:00 M. Başakşehir - Gaziantep Fk

07:00 Yeni Gün

08:45 Dg Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor

09:00 Yeni Gün

09:00 DG Sivasspor - ÖK Y.malatyaspor

10:45 1. Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

11:00 Gamer

12:00 Süper Hikayem

12:30 Trabzonspor - Samsunspor

13:00 Maç Başlıyor

13:30 DG Sivasspor - ÖK Y. Malatyaspor

14:00 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:30 Maç Başlıyor

16:00 FTA Antalyaspor - V. Karagümrük

16:00 M. Başakşehir - Gaziantep FK

17:45 1. Lig Haftanın Golleri

18:00 Süper Hikayem

18:00 beIN Süper Lig

19:00 Trabzonspor - İH Konyaspor

19:00 beIN Süper Lig

20:00 A. Demirspor - Beşiktaş

21:00 beIN Süper Lig

22:00 beIN Süper Lig

23:00 Trio