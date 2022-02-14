Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:30 Futbol Gecesi
04:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
04:50 Spor Toto Süper Lig Özetler
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Beypiliç Boluspor - Ankara Keçiörengücü
08:40 Spor Toto Süper Lig Özetler
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
09:55 Olimpik Branşlar
10:00 2022 Pekin Kış Olimpiyatları: Kayaklı Koşu
11:45 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumsp
15:30 Spor Bülteni
16:25 Spor Takvimi
16:30 Spor Hafta Sonu
18:55 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
19:45 Futbol Gecesi Devre Arası
20:00 Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Teknik Analiz
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 14 Şubat 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika