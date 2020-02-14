14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Ricardo Quaresma DHA'ya konuştu"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz""Kasımpaşa ile devam etmek isterim""Antalya karşısında galibiyet istiyoruz""Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil""Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz""Fuat Çapa'nın...

14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

Ricardo Quaresma DHA'ya konuştu

"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz"

"Kasımpaşa ile devam etmek isterim"

"Antalya karşısında galibiyet istiyoruz"

"Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil"

"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"

" Fuat Çapa'nın başarılı olacağına inanıyorum"

"Futbolun bana verebileceği çok şey olduğuna inanıyorum"

"Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum"

"Şenol Güneş benim için özel bir teknik direktör"

"Sporting Bruno Fernandes'in eksikliğini hissedebilir"

"Teknik direktörlük yaparsam Beşiktaş'ta çalışmak isterim"

"Portekiz Milli Takımı'ndaki misyonumu doldurdum"

"Türk taraftarlarının bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı müteşekkirim"

"Kariyerimde yaşadığım bütün şampiyonluklar özel"

"Fenerbahçe derbisinde attığım goller özeldi"

SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

16.30 Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

17.30 Takımın Ankara'da karşılanışı.

TFF 1'İNCİ LİG

19.00 Altınordu - Osmanlıspor FK

ATLETİZM

10.30 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı yapılacak.

BASKETBOL

Solgar Vitamin Türkiye Kupası Yarı Final maçları

17.30 Darüşşafaka Tekfen - Galatasaray Doğa Sigorta (Ankara)

20.30 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko (Ankara)

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Wolverhampton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)




Kasımpaşa, Fuat Çapa, Antalya, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İYİ Parti'de istifa depremi! Tuba Vural Çokal'ın ardından iki kişi daha istifa etti
Göz koyduğu Faslı baldızını öldüren enişte evlatlıktan reddedildi Ricardo Quaresma: Teknik direktör olursam, Beşiktaş'ta çalışmak isterim Arda Turan'dan Urawa Reds açıklaması: Kimseyle görüşme yapmadım

Son Dakika Haberleri
15:46 Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
14:56 Sanatçı Salkım'ın doğup büyüdüğü ev yıkıldı
14:46 Tarık Mengüç, kendisine verdiği sözü tutmayan Cem Yılmaz'a ateş püskürdü: Aşklarından sıra gelmedi
13:41 Cem Yılmaz'dan flaş Serenay Sarıkaya göndermesi!
13:41 Bora Duran'la klasikler gecesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 16:08:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]