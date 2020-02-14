14 Şubat Cuma DHA Spor Gündemi

Ricardo Quaresma DHA'ya konuştu

"Takım olarak küme düşme hattından çıkacağımıza inanıyoruz"

Kasımpaşa ile devam etmek isterim"

Antalya karşısında galibiyet istiyoruz"

"Oynamak isterim ama bu sadece benim verebileceğim karar değil"

"Sahip olduğumuz kaliteyi sahaya yansıtamıyoruz"

"Futbolun bana verebileceği çok şey olduğuna inanıyorum"

"Kasımpaşa'nın ligde kalacağına inanıyorum"

Şenol Güneş benim için özel bir teknik direktör"

"Teknik direktörlük yaparsam Beşiktaş 'ta çalışmak isterim"

Portekiz Milli Takımı'ndaki misyonumu doldurdum"

"Türk taraftarlarının bana göstermiş olduğu ilgiden dolayı müteşekkirim"

"Kariyerimde yaşadığım bütün şampiyonluklar özel"

Fenerbahçe derbisinde attığım goller özeldi"

SÜPER LİG

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş

GALATASARAY

Sarı kırmızılılar, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇE

16.30 Sarı lacivertliler, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayarak Ankara'ya hareket edecek.

17.30 Takımın Ankara'da karşılanışı.

TFF 1'İNCİ LİG

ATLETİZM

10.30 İstanbul Cup Salon Atletizm Şampiyonası'nın basın toplantısı yapılacak.

BASKETBOL

Solgar Vitamin Türkiye Kupası Yarı Final maçları

AVRUPA'DAN FUTBOL

23.00 Wolverhampton - Leicester City (Çağlar Söyüncü)





