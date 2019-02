14 Şubat Fotoğraf Sergisi'nde Eşiyle Fotoğrafını Görünce Gözyaşlarına Boğuldu

Büyükçekmece'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 180 yaşlı çiftin fotoğraflarından özel bir sergi hazırlandı.

Büyükçekmece'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 180 yaşlı çiftin fotoğraflarından özel bir sergi hazırlandı. Evlerinden nostaljik araçlarla alınan yaşlı çiftler, kendi fotoğraflarından oluşan sergiyi gezerken duygu dolu anlar yaşadı. Eşini kaybeden yaşlı bir kadın ise eşiyle birlikte olan fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.



14 Şubat Sevgililer Günü'nde Büyükçekmece'de yaşayan 180 yaşlının fotoğraflarından oluşan anlamlı bir sergi düzenlendi. Sergiyi ziyaret eden yaşlı çiftler fotoğraflarını gördüklerinde gözyaşlarını tutamadı. Büyükçekmece Belediyesi ve Büyükçekmece Fotoğraf Derneği işbirliğiyle düzenlenen"Büyükçekmece'nin Büyükleri"saygı projesi kapsamında Atatürk Kültür Merkezinde sergi düzenlendi. Düzenlenen sergiye Büyükçekmece Başkanı Hasan Akgün, Büyükçekmece'de oturan 70 yaş ve üstü toplam 180 kişinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Evlerinden klasik araçlarla alınan yaşlı çiftler, ilçede turladıktan sonra serginin yapılacağı salona getirildi. Ardından kendi fotoğraflarından oluşan serginin açılışını gerçekleştiren yaşlı çiftler, sergide duygu dolu anlar yaşadı. Kısa süre önce eşini kaybeden yaşlı bir kadın ise eşiyle olan fotoğrafını görünce gözyaşlarına boğuldu.



"Antika arabalarla yaşlılarımızı evlerinden alıyoruz"



Tüm Büyükçekmecelileri sergi açılışına davet eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Herkesin sevgi günü kutlu olsun, herkesin yüzü gülsün özellikle çocuklarımızla yaşlılarımızın yüzlerinin gülmeleri için her şeyi yapıyoruz. Yaşılarımızı Büyükçekmece'nin çınarlarını Atatürk Kültür Merkezi'ne topluyoruz. Daha önce 1 yıl boyunca evlerine gidilerek belli bir yaş üstünü bu şekilde fotoğraflıyoruz hepsini bir kataloğa topluyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hem onlara katalogları teslim ediyor hem de antika arabalarla evlerinden alıyoruz. Sonra bir balo yapıyoruz birlikte hoş sohbetler oluyor. 14 Şubat gününü biz onlara tahsis ettik" dedi.



"Yoga yaptığım için her daim kendimi genç hissediyorum"



Emekli bankacı olan Seçil İnal, "Fotoğrafı çeken arkadaşım ile birlikte beraber yoga yapıyoruz. Bunun için resimde gördüğünüz gibi benim yoga yaparken resmimi çekti ve bunu sergilemeyi tercih ettik. Ben yoga yaptığım için her daim kendimi genç hissediyorum. Yaşlı diye bizim fotoğrafımızı çektiler ama ben gençlik konusunda daima iddialıyımdır" şeklinde konuştu.



"Bizim için güzel bir hatıra oldu"



Projenin çok güzel bir hatıra olduğunu ifade eden Orhan Öcal, "Mahallemizde bulunan muhtar 70 yaşı üzerinde bulunan arkadaşlarımızın isimlerini kayıt etmiş. Ondan sonra bana gelip fotoğraflarımız çektiler. Resimde gördüğümüz gibi önümde sevimli bir kedi duruyor, biz kedileri çok seviyoruz. Bizim için güzel bir hatıra oldu, burada 70 yaşında olan arkadaşlarımızı da görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Büyükçekmece'de yaşayan 70 yaş ve üzeri 180 yaşlının gündelik yaşamlarını fotoğraflayan BÜFOD fotoğrafçıları, oldukça anlamlı bir sergiye imza atarken, çekilen fotoğraflar bir katalogda toplanarak katılımcılara ve sergide resmi bulunan yaşlılara hediye edildi.



Serginin sonunda sergide fotoğrafları olan kişiler kültür merkezi sahnesine çıkarak hatıra fotoğrafı çekindiler. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

