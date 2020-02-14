14 Şubat gelinlerinin saç ve makyajları kursiyerlerden - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Şubat gelinlerinin saç ve makyajları kursiyerlerden - Son Dakika

14 Şubat gelinlerinin saç ve makyajları kursiyerlerden

6 saat önce

Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 14 Şubat toplu nikah töreni ile dünya evine girecek olan gelin adaylarının saç bakım ve makyajları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan Kuaförlük Kursu kursiyerlerince yapıldı.

14 Şubat gelinlerinin saç ve makyajları kursiyerlerden, System.String[]

Ergene Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve geleneksel hale getirilen 14 Şubat toplu nikah töreni ile dünya evine girecek olan gelin adaylarının saç bakım ve makyajları Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Ergene Belediyesi tarafından ortaklaşa açılan Kuaförlük Kursu kursiyerlerince yapıldı.


Ergene Belediyesince Velimeşe Mahallesi'nde açılan kurs merkezinde eğitim alan Kuaförlük Kursu öğrencileri 14 Şubat vesilesi ile özel konuklarını ağırladı. Dünya evine girmek ve nikah tarihlerini özel bir gün olan 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk getirmek isteyen gelin adayları düzenlenecek olan toplu nikah töreni öncesi kursiyerlerin eğitim gördüğü merkeze gelerek tamamen ücretsiz bir şekilde saç ve makyajlarını yaptırarak kuaförlük hizmeti aldı.


Ergene Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Biriminde görevli olan kurs koordinatörü Sakine Öztürk, düzenlenen kuaförlük kursunda ikinci yılımız ilk yılımızda 17 kursiyer mezun oldu bunlardan 4 tanesi kendi iş yerlerini açtı ve çalışmaya başladı. Bu sayede aile ekonomilerine de ülke ekonomisine de istihdama da katkı sağlıyoruz. Bugün de Ergene Belediyesi olarak her yıl düzenlediğimiz toplu nikah töreninde yer alacak olan gelin adayları kursiyerlerimizden kuaförlük hizmeti aldılar. Kurslarımıza gelecek dönemde de devam edeceğiz" dedi.


Kursiyerlerden Burcu Kömürcü de kursun son derece başarılı olduğunu belirterek kendisine olan güveninin arttığını belirterek, "Kursa başlamadan önce acaba yapabilir miyim diyordum. Ancak hocalarımız bizlere kuaförlük ile ilgili hemen her şeyi öğrettiler. Artık kendime güveniyorum. İş yeri açsam yapabilecek duruma geldim" diye konuştu.


Kursiyerlerden saç ve makyaj hizmeti alan gelin adayı ise "Kursiyer dediklerinde endişelenmiştim açıkçası ama gelince gördüm ki bir kuaförde sunulabilecek hizmetleri hatta daha fazlasını sunuyorlar. Hizmetten çok memnun kaldım" şeklinde konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Ergene, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:22 Kaynak: İHA
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