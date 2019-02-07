14 Şubat'ı "Kazasız" Atlatmak İsteyenlere 7 Öneri!

Anket çalışmasına göre, kadınların yüzde 40'ı, erkek arkadaşının bu özel günde hediye almamasını, ilişkinin bitmesi için gerekçe olarak görüyor. Erkeklerde bu oran sadece yüzde 3.

Kadınların sadece yüzde 5'i, 14 Şubat'ta kesinlikle hediye istemediğini belirtirken, hediyeye karşı olan erkeklerin oranı yüzde 35'i buluyor.

Kadınların üçte biri hediye ile taçlanmayan Sevgililer Günü akşam yemeğini de "yeterince romantik bulmadıklarını" itiraf ediyor. Erkeklerde ise bu oran sıfıra yakın.

Kadınların yüzde 60'a yakını 75-150 TL aralığındaki hediyeyi "makul" olarak görürken, 50 TL'nin altındaki hediyelerin -hele de romantik bir düşünceyle planlanmadıkça- "sorgulanabilir" olduğu düşüncesindeler.

Erkeklerin yüzde 70'e yakın kısmı -romantik olduğu sürece- hediyenin parasal değerinin kesinlikle önemli olmadığı görüşünde. Bu düşüncedeki kadınların oranı ise yüzde 10.

-Kazasız 14 Şubat İçin 7 Öneri

Avantajix.com kurucu ortağı Güçlü Kayral, hediye seçmekte güçlük çekenlere, 14 Şubat'ı "kazasız belasız" atlatmak isteyenlere 7 öneride bulundu.

Kayral'ın önerileri şöyle:

*Hediye alırken kendinizi değil, sevgilinizi düşünün. "Ben çok severim" diyerek aldığınız bir hediye sevgilinizin hoşuna gitmeyebilir.

*Parasal değeri düşük olsa bile önemli olan kaça aldığınız değil, o hediyeyi nasıl sunduğunuzdur. Sevgilinin kalbine dokunan bir mektupla, bir notla verilmiş hediye daha büyük anlam ifade eder.

*Teması aşk olan bir günde hediyeyi ihtiyaç giderici olarak düşünmek ters etki yaratabilir. Kadınlar ütü, süpürge vs. gibi elektrikli küçük ev aletlerini, erkekler ise yapı marketlerinden alınacak matkap, tornavida seti gibi ürünleri kesinlikle 14 Şubat'a uygun bulmuyor.

*Sevgiliye taklit, çakma ürün hediye etmekten kesinlikle kaçının.Aldığınız ürünün orijinalliği konusunda içinizde şüphe uyanıyorsa, vazgeçin.

*Hediyenizi sevgiliniz ile başbaşa yemek yiyeceğiniz bir mekanda vermeyi planlıyorsanız, gideceğiniz yere rezervasyon yaptırmayı unutmayın. Normal bir günde bile artık birçok yere rezervasyonsuz gidilemez hale gelmişken, böyle özel bir zamanda bu ayrıntıyı kaçırmanız kolay affedilir bir durum olmayacaktır.

*Hediyeyi en uygun fiyata almak önemliyse mutlaka online alışverişi tercih edin. Karşılaştırma siteleri sayesinde alacağınız ürünün en uygun fiyatlı olanını bulmanız mümkün olacaktır.

*Hediye alma işini asla son dakikaya bırakmayın. Özellikle online alışverişte kargo bilgilerini çok iyi okuyun. 14 Şubat'tan önce geleceğinden emin olduğunuz hediyeyi sipariş verin.