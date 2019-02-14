14 Şubat'ı Kutlarken Yangın Çıkarttı
1 saat önce
Düzce'de öğrencilerin kaldığı bir evde 14 Şubat Sevgililer Günü kutlaması sırasında mumlardan çıkan yangından 2 kişi etkilendi.
Düzce
'de öğrencilerin kaldığı bir evde 14 Şubat Sevgililer Günü
kutlaması sırasında mumlardan çıkan yangından 2 kişi etkilendi.
Yangın, akşam saatlerinde Konuralp Orhangazi
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle arkadaşı B.K.'ye sürpriz yapmak isteyen E.Ç. evde hazırladığı mumları yaktı. Mumlar devrilerek masa örtüsünü tutuşturdu. Durumu fark eden B.K. ve E.Ç. yangını söndürmeye çalıştırırken dumandan etkilendiler. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından B.K. ve E.Ç. Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatılırken, Düzce Belediyesi İtfaiye
ekipleri de yangının mumlar nedeniyle çıktığını tespit etti. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:47 Kaynak: İHA
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