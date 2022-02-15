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14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ - Son Dakika

14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ

15.02.2022 12:02

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde, Berkant Özcan, rol aldıkları amatör bir tiyatro oyununda tanıştığı Fulya Ertemçöz'e evlenme teklif etti.

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası'nın 14 Şubat Sevgililer Günü konserinde, Berkant Özcan, rol aldıkları amatör bir tiyatro oyununda tanıştığı Fulya Ertemçöz'e evlenme teklif etti. 'Yıldızların altında' şarkısının ardından sahneye çıkan Özcan, Ertemçöz'ü sahneye davet etti ve diz çökerek evlilik yüzüğünü uzattı.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası ve Muratpaşa Belediyesi Korosu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir konser verdi. Türkan Şoray Kültür Merkezi'ndeki konser için salon hıncahınç doldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın eşi Ümran Uysal ve Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı'nın da ilgiyle takip ettiği konser, Gençlik Orkestrası'nın Game of Thrones dizisinin jenerik müziğini seslendirmesiyle başladı. Orkestra şefliğini Emrah Aydın'ın yaptığı solist olarak İrem Ünal'ın yer altığı konser 'I willsurvive, Senden Başka, Hayat Bayram Olsa' gibi şarkılarla devam ederken konserin sürprizi öğretmen çiftten geldi. 'Yıldızların altında' şarkısının ardından Berkant Özcan, orkestra şefi Emrah Aydın'dan izin alarak sahneye çıktı ve birlikte rol aldıkları amatör tiyatro oyunu 'Payidar'da tanıştığı Fulya Ertemçöz'ü sahneye davet etti.

Şaşkınlık içinde Ertemçöz sahneye gelirken perdeye ikilinin fotoğrafları yansımaya başladı. Sevgilisinin önce elini tutan Özcan, diz çöktü ve kırmızı kadife kutu içindeki yüzüğü Ertemçöz'e uzatıp evlenme teklif etti. Oldukça duygulanan Ertemçöz, Berkant Özcan'a sarılarak telifi kabul etti. Evlilik teklifinin ardından salonda büyük alkış koparken Sevgililer günü konseri birbirinden hareketli şarkılarla devam etti.

14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ
14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ
14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ

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Sevgililer Günü, Muratpaşa, Tiyatro, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 14 ŞUBAT KONSERİNDE EVLENME TEKLİFİ - Son Dakika
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