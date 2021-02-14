14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu

14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu

14.02.2021 10:35

İZMİR'de kuyumculuk yapan Adil Yanık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kuyumcu esnafına can suyu olduğunu ifade ederek, işlerinde bir hareketliliğin olduğunu söyledi.

İZMİR'de kuyumculuk yapan Adil Yanık, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kuyumcu esnafına can suyu olduğunu ifade ederek, işlerinde bir hareketliliğin olduğunu söyledi. Pandemi nedeniyle düğün ve özel davetlerin kısıtlanmasıyla maddi sıkıntılar yaşayan kuyumcu esnafına 14 Şubat Sevgililer Günü haftası can suyu oldu. İzmir Bozyaka'da kuyumculuk yapan Adil Yanık, "14 Şubat Sevgililer Günü haftası, işlerimize çok güzel hareketlilik getirdi. Bizim için can suyu oldu. 14 Şubat, kuyumcuların en sevdiği günlerden biridir. Her 14 Şubat'ta yoğunluk yaşarız. Pırlanta, elmas gibi ürünlerde daha çok satış olur. Gelen müşterilerimiz özel bir güne hediye alacağı için kolye, küpe, yüzük gibi hediyeleri tercih ediyor" dedi. Altın fiyatlarında düşüşün olduğunu ifade eden Yanık, "Altın almanın tam zamanı diyebiliriz. Çünkü fiyatlarda biraz düşüş oldu. Tam şu an alışveriş yapmanın zamanı diyebiliriz. Pandemi nedeniyle biz de bir süre kapalı kaldık. Bu süre içerisinde kendimize göre tedbirler aldık. Dükkanımıza minik paravanlar yaptırdık. Her tezgahımıza dezenfektanlar koyduk" dedi.

ÖZEL GÜNLER ESNAFA İYİ GELİYOR

Özel günlerde hediye almaya özen gösterdiğini ifade eden Selin Çamlıtepe, "Eşime bileklik bakıyorum. Çok güzel bileklikler var. Fiyatlar altının düşmesiyle bana uygun geldi. Sevgililer Günü'nde eşim de ben de hediye almaya önem veriyoruz. Ben de ona altın almayı seviyorum. Gelmişken kendime de bir şeyler bakıyorum. Benim beğendiğimi de eşim alacak" dedi. Özel günlerin esnaf için bir fırsat olacağını ifade eden Kubilay Demir de şöyle konuştu: "Ne zamandan beri eşime aklımda pırlanta almak vardı. Alacağım şeye karar veremedim. Beş taş mı yoksa baget tarzı bir pırlanta mı alayım onu düşünüyorum. Özel günlerin daha fazla olmasını düşünüyorum. Çünkü bu özel günler de esnafa iyi geliyor."

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Kuyumcu, Altın, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Nurgül Yeşilçay, KDV ve harçlara yapılan zammı eleştirdi
12:04 KDV ve Harçlara Zam Yapıldı
12:00 KDV ve harçlara yapılan zammı gören Nurgül Yeşilçay sessiz kalamadı: Vergiler, zamlar günaydın
11:55 KDV artırıldı, işte madde madde yeni oranlar! Gıdada geçerli değil ama bir ürün grubunda rakam yüzde 8'den yüzde 20'ye çıktı
11:48 İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Gece başlayacak, 2 gün sürecek
11:46 Sıcaklardan bunalan İstanbulluların beklediği haber! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
11:34 Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatları uçurdu! İşte yeni pasaport bedelleri
11:34 Britney Spears, NBA oyuncusu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isterken korumanın saldırısına uğradı
11:30 Yüzde 50'lik harç zammıyla birlikte fiyatlar arttı! İşte yeni pasaport bedelleri
11:29 Basketbolcu Victor Wembanyama ile fotoğraf çektirmek isteyen Britney Spears, korumanın yumruklu saldırısına uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2023 12:14:24. #1.11#
SON DAKİKA: 14 Şubat, kuyumcu esnafına can suyu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement