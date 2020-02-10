14 Şubat öncesi çiçekçiler, korsan çiçekçilere denetim istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Şubat öncesi çiçekçiler, korsan çiçekçilere denetim istedi - Son Dakika

14 Şubat öncesi çiçekçiler, korsan çiçekçilere denetim istedi

6 saat önce

TÜRKİYE'nin ve Çukurova Bölgesi'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı tüm hızıyla sürüyor.

14 Şubat öncesi çiçekçiler, korsan çiçekçilere denetim istedi, System.String[]

TÜRKİYE'nin ve Çukurova Bölgesi'nin önemli çiçek üretim merkezlerinden biri olan Mersin'de, 14 Şubat Sevgililer Günü hazırlığı tüm hızıyla sürüyor. Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, en büyük sıkıntılarının korsan çiçekçiler olduğunu belirterek, belediye başkanlarına Sevgililer Günü'nde denetim yapmaları çağrısında bulundu.

Merkez Toroslar ilçesindeki Sınırlı Sorumlu Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeni ile tatlı bir telaş yaşanıyor. Kooperatif binasında düzenlenen mezatlarda çiçekler, sergilenip, açık artırma usulü satışa sunuluyor. Çiçekler özellikle kırmızı güllere rağbet gösteriyor.

Mersin Çiçekçiler Esnaf ve Sanatkarla Odası Başkanı Ömer Şahbudak, "Sevgililer Günü, en kıymetli günlerimizden biri. Esnafımız büyük bir heyecan ve coşku ile Sevgililer Günü için hazırlıklarına devam ediyor. Sevgililer Günü'nün lokomotifi güldür. Türkiye en fazla gül üretimi Mersin ve Adana'da. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 60'ını bu bölge karşılıyor. Bu halkımıza en kaliteli çiçeği sunmamız açısından büyük avantaj" dedi. Gül fiyatlarının arz-talebe göre değiştiğini ifade eden Şahbudak, "Fiyatlar arz-talebe göre yükselebilir ya da düşer. Sevgililer Günü nedeni ile talep çok yüksek. O gün için potansiyelimiz yukarıya çıktığından dolayı ister istemez fiyatlarımızda bir yükseliş olacak. Şundan kimsenin endişesi olmasın, bir gün için müşterimizi üzmeyiz. Müşterimize uygun fiyata çiçek sunarız" diye konuştu.

Başkan Şahbudak, sektör olarak en büyük sorunlarının korsan çiçekçiler olduğunu kaydederek, "Sevgililer günü nedeniyle bize sıkıntılı bir dönem yaşatıyorlar. Günübirlik ortaya çıkmaları esnafımızı zor duruma sokuyor. Bunlar hiçbir gider olmadan, köşe başlarında haksız kazanç elde ediyorlar. Tüm belediye başkanlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum, o gün için gerekli denetimleri yaparlarsa, korsan çiçekçileri müsadere altına alırlarsa, esnafımızda rahat bir nefes alır" ifadesini kullandı.


Sevgililer Günü, Çukurova, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 04:39 Kaynak: DHA
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