14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi
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UEFA AVRUPA LİGİSon 32 Turu20.55 Galatasaray - Benfica FENERBAHÇE12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecekBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek17.
UEFA AVRUPA LİGİ
Son 32 Turu
20.55 Galatasaray - Benfica
FENERBAHÇE
12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak
16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek
17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı
FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ
FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek
BASKETBOL
Türkiye Kupası Çeyrek Final
17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan
VOLEYBOL
Erkekler Şampiyonlar Ligi
22.30 Knack Roeselare - Halkbank
Erkekler CEV Cup
22.30 Lindemans AALST - Galatasaray
BİLARDO
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor
TAEKWONDO
8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: DHA
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