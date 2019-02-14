Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

19 dakika önce

UEFA AVRUPA LİGİSon 32 Turu20.55 Galatasaray - Benfica FENERBAHÇE12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecekBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek17.

14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi, System.String[]
UEFA AVRUPA LİGİ

Son 32 Turu

20.55 Galatasaray - Benfica 

FENERBAHÇE

12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak

16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek

17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı

FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek

BASKETBOL

Türkiye Kupası Çeyrek Final

17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol

20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan

VOLEYBOL

Erkekler Şampiyonlar Ligi

22.30 Knack Roeselare - Halkbank

Erkekler CEV Cup

22.30 Lindemans AALST - Galatasaray

BİLARDO

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor

TAEKWONDO

8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:21 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sendeledik Ama Düşmeyeceğiz" Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: İstediğimiz Sonucu Alacağımızı Düşünüyoruz

Göztepe'nin Başarılı Oyuncusu Andre Castro'dan Benfica'ya Uyarı! Şampiyonlar Liginde Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 09:40:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]