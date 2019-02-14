14 Şubat Perşembe Dha Spor Gündemi

UEFA AVRUPA LİGİSon 32 Turu20.55 Galatasaray - Benfica FENERBAHÇE12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecekBEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek17.

UEFA AVRUPA LİGİ



Son 32 Turu



20.55 Galatasaray - Benfica



FENERBAHÇE



12.00 Fenerbahçe Kulübü basın toplantısı düzenleyecek



BEŞİKTAŞ



11.00 Siyah beyazlılar, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak



16.00 Kafile, Malatya'ya hareket edecek



17.00 Takımın Malatya'da karşılanışı



FIFA FUTBOL YÖNETİM ZİRVESİ



FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Yönetim Zirvesi, İstanbul'da devam ediyor. Dün başlayan zirvenin ardından FIFA Başkanı Infantino 15 Şubat Cuma günü basın toplantısı düzenleyecek



BASKETBOL



Türkiye Kupası Çeyrek Final



17.30 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol



20.30 TOFAŞ - Beşiktaş Sompo Japan



VOLEYBOL



Erkekler Şampiyonlar Ligi



22.30 Knack Roeselare - Halkbank



Erkekler CEV Cup



22.30 Lindemans AALST - Galatasaray



BİLARDO



Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası devam ediyor



TAEKWONDO



8. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonası, Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürüyor

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Sendeledik Ama Düşmeyeceğiz"

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage: İstediğimiz Sonucu Alacağımızı Düşünüyoruz

Göztepe'nin Başarılı Oyuncusu Andre Castro'dan Benfica'ya Uyarı!

Şampiyonlar Liginde Tottenham, Dortmund'u Rahat Geçti