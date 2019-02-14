14 Şubat Sevgililer Günü

Kilis ve Gaziantep'in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde evlilik kararı alan 144 çift, nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.

Kilis ve Gaziantep'in merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde evlilik kararı alan 144 çift, nikahlarını 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kıydırdı.



Kilis Belediyesi Evlendirme Dairesine başvuran çiftler, şahitlerin ve yakınlarının huzurunda dünya evine girdi.



Kilis Belediyesi Evlendirme Dairesi sorumlusu Abdulkadir Yarımay, çiftlere evlilik cüzdanlarını vererek mutluluklar diledi.



Yarımay, yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü'nde dairelerine 6 çiftin başvuruda bulunduğunu, sabah saatlerinde gelenlerin nikahlarını kıymaya başladıklarını aktardı.



Damat Ekrem Canbal, sevenlerin beklemeden evlenmesini önererek, "Sevgililer Günü'nü özel olarak seçtik. Allah herkese mutluluklar versin. Sevgililer Günü'nün dünyaya sevgi, barış ve huzur getirmesini diliyorum." dedi.



Gelin Fevziye Nur Çelik de eşiyle severek evlendiklerini ifade ederek, Sevgililer Günü'nün mutluluklar getirmesini diledi.



"En fazla nikah kıyan belediyeyiz"



Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde de Sevgililer Günü'nde evlenmek isteyen 88 çift, günler öncesinden Şahinbey Nikah Müdürlüğüne başvuru yaptı.



Bazı çiftlerin nikah akdini Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gerçekleştirdi.



Tahmazoğlu, günün anlam ve öneminden dolayı bazı çiftlerin nikahlarını kendisinin kıydığını ifade ederek, "Çiftlerimize iki cihan saadeti diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. Şahinbey Belediyesi olarak Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz ve bu konuda açık ara öndeyiz. 2018 yılı içerisinde 7 bin 285 çiftimizin nikahını kıydık. Ayrıca 2019 yılındaysa bugüne kadar 600 çiftin nikahı akdini gerçekleştirdik." açıklamasında bulundu.



Başkan Mehmet Tahmazoğlu, açtıkları Evlilik Okulu'na devam eden çiftler içerisinde kurayla bir çifti umreye gönderdiklerini belirterek, burada 26 bin 388 çifte eğitim verdiklerini aktardı.



Sevgililer Günü'nde nikah kıydıran çiftlerse böyle özel bir günde kendilerine destek olduğu için Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür etti.



Şehitkamil ilçesi



Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesindeyse evlenmek isteyen 50 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hayatlarını birleştirdi.



Çiftlerin nikahını kıyan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, bir ömür boyu mutluluk diledi.



Çiftlerden Fatih Alyar, anlamlı bir günü özel bir günle birleştirmek istediklerini anlattı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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