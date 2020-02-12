14 Şubat 'Sevgililer Günü' anketi: Türkiye'nin yarısı 'gerçek aşka' inanıyor

Dünyanın birçok yerinde 14 Şubat "Sevgililer Günü" olarak kutlanılıyor. Kimileri güne özel kartlar, çiçekler ve hediyeler hazırlarken kimileri de restoranda iki kişilik yer ayırmayı tercih ediyor. Peki Türkiye'de 14 Şubat ne ifade ediyor?



Metropoll Araştırma Şirketi, "Sevgililer Günü" öncesi Türkiye'nin aşk anketini açıkladı.