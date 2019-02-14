14 Şubat Sevgililer Günü Esnafın Yüzünü Güldürdü
1 saat önce
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ilgi gören çiçek satışları, esnafın yüzünü güldürdü.
HAKKARİ (İHA) – Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü
nedeniyle ilgi gören çiçek satışları, esnafın yüzünü güldürdü.
Yüksekovalılar, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle sevdiklerine çiçek almak için çiçekçilerin önünde kuyruk oluşturdular. Çiçek satışı yapan Süleyman Dayan isimli esnaf, Sevgililer Günü nedeniyle gül ve papatyaların büyük ilgi gördüğünü belirterek, "Şükür bugün satışlarımız iyi gidiyor. Günlerdir satışımız çok düşmüştü. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle satışlarımız çok güzel" dedi. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:11 Kaynak: İHA
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