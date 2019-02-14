Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Lüks Otomobil

14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Lüks Otomobil

1 saat önce

Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını da doyasıya yaşatıyor.

14 Şubat Sevgililer Günü Hediyesi Lüks Otomobil, System.String[]
Açıldığı günden itibaren birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve avantajlı kampanyalarıyla Trakya'nın alışveriş ve sosyalleşme noktası olan 39 Burda AVM, ziyaretçilerine Sevgililer Günü heyecanını da doyasıya yaşatıyor.

Trakya'nın kalbinde farklı mimarisi ile dikkatleri üzerine çeken alışveriş merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü birinden keyifli fırsatlar ve indirimlerle karşılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kafe-restoranlarında rezervasyon doluluğu yaşayan, açıldığı günden bu yana kazançlı alışverişin adresi olan 39 Burda AVM, "Bir Hediye Sizden Bir Hediye Bizden" kampanyaları ile ziyaretçilerine birbirinden özel fırsatlar sunuyor.

Lüks otomobil verilecek

5 Kasım 2018-5 Şubat 2019 tarihleri arasında Trakya Bölgesi'nin yoğun katılımıyla gerçekleşen araç kampanyasında, şanslı bir ziyaretçi lüks aracın sahibi olacak. 39 Burda AVM, lüks otomobili, 14 Şubat Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek sahibine teslim edecek. Çekiliş, alışveriş merkezinin resmi instagram hesabında canlı yayınlanacak. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:24 Kaynak: İHA

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