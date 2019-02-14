14 Şubat Sevgililer Günü #kimkazanır (Aırsoft Challenge)
1 saat önce
Merhaba arkadaşlar.
Merhaba arkadaşlar. 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne özel Melis'le yeni serimiz olan #kimkazanır
için Espoligon'a gittik ve Airsoft challenge yaptık. Kaybeden Sevgililer gününde diğerine istediği şeyi yapacak ya da istediği şeyi alacak. Sizce kazanan kim olacak?
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: Youtube
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