Son Dakika Haberleri: 14 Şubat Sevgililer Günü #kimkazanır (Aırsoft Challenge)

14 Şubat Sevgililer Günü #kimkazanır (Aırsoft Challenge)

1 saat önce

Merhaba arkadaşlar.

Merhaba arkadaşlar. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Melis'le yeni serimiz olan #kimkazanır için Espoligon'a gittik ve Airsoft challenge yaptık. Kaybeden Sevgililer gününde diğerine istediği şeyi yapacak ya da istediği şeyi alacak. Sizce kazanan kim olacak?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:08 Kaynak: Youtube

Sevgililer Günü, 14 Şubat, Genel
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