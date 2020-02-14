14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30 çift, evlendi - Son Dakika
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30 çift, evlendi

6 saat önce

DENİZLİ'de, 30 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, dünya evine girdi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde 30 çift, evlendi, System.String[]

DENİZLİ'de, 30 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, dünya evine girdi.

Kentte, hayatlarını birleştirmek isteyen çiftler, özel bir gün olması için evlilik tarihi olarak 14 Şubat Sevgililer Günü'nü belirledi. Günler öncesinden bugün için randevu alan çiftler, gelin ve damatlıklarını giyip, davetliler huzurunda bir ömür boyu birlikteliğe 'Evet' dedi. Kentteki İncilipınar ve Ferit Ali Küçüka Nikah Salonu'nda yoğunluk yaşanırken 30 çift Sevgililer Günü'nde dünya evine girmenin mutluluğunu yaşadı.

Ümmühan Yılmaz (27) ve İsmail Öz (29) de İncilipınar Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla hayatlarını birleştirdi. Damat Öz, hayatının en mutlu anlarından birini yaşadığını belirterek, "Nikah günümüzün özel bir gün olmasını istedik. Bizim için unutulmaz bir andı. Çok mutluyuz" dedi.

Gelin Yılmaz ise, doğum gününde evlenmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çifte mutluluk yaşadım. Hayatım boyunca bugünü unutmayacağım. En güzel doğum günü hediyemi aldım" diye konuştu.


Sevgililer Günü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:51 Kaynak: DHA
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