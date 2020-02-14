14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç koşu - Son Dakika
Son Dakika Spor 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç koşu - Son Dakika Spor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç koşu

6 saat önce

Bursa'da 3 Bursaspor taraftarı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 15 kilometre Özlüce Tesisleri'ne koştu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilginç koşu, System.String[]

Bursa'da 3 Bursaspor taraftarı, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaklaşık 15 kilometre Özlüce Tesisleri'ne koştu.


Maratoncu Yasin Avcı ve 2 arkadaşı, 'Sevgililer Gününde Sevgiliye Koşuyoruz' sloganıyla Odunluk Mahallesi'ndeki bir AVM'nin önünden Bursaspor'un İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'ne kadar yaklaşık 15 kilometre koştu. 4 metrelik Bursaspor bayrağı ile koşan Avcı ve arkadaşlarına 2 motosikletli polis eskort olarak eşlik etti. Ana yolun sağ tarafından koşan Avcı ve arkadaşlarına vatandaşlar da ilgi gösterdi. Araçlarıyla koşucuların yanından geçen sürücüler el sallayarak ve korna çalarak maratonculara destek verdi. Trafikte renkli anların yaşandığı koşuda Avcı ve arkadaşları, tesislerde Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim tarafından karşılanarak kendilerine teşekkür edildi.


14 Şubat Sevgililer Günü'nde geleneksel olarak bu koşuyu düzenlediklerini belirten Yasin Avcı, "14 Şubat'ta sevgilimiz Bursaspor'a koşuyoruz. Biz, Bursaspor sevdalısıyız. 14 Şubat sadece karşı cinsten biriyle yan yana gelmek değildir. Biz de böylelikle Bursaspor sevgimizi her sene yeniliyoruz. Bu koşuyu geleneksel hale getirdik. 10 kilometre koşarak tesislere varacağız" dedi. - BURSA

Özlüce Tesisleri, Sevgililer Günü, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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