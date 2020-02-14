14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu - Son Dakika
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14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu

6 saat önce

Kırıkkale'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çift nikah kıydırdı.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah yoğunluğu, System.String[]

Kırıkkale'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çift nikah kıydırdı.

Kırıkkale Belediyesi Nikah Salonu'nda düzenlenen törene katılan Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Melike Hatun Çiftçi ve İsa Yayla ile Şerife Nur Torun ile Mikail Demir çiftlerinin nikahlarını kıyarak çeyrek altın taktı.

Saygılı, gazetecilere yaptığı açıklamada, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla yoğun bir nikah talebinin olduğunu söyledi.

Kendilerininde genç çiftlere mutluluk dilemek için onlarla bir araya geldiklerini ve nikahlarını kıydıklarını ifade eden Saygılı, "İnşallah kısmetli başladılar, bundan sonraki hayatları da böyle kısmetli bir şekilde devam eder. Benim onlara tavsiyem, anne ve babalarını başlarının üzerinde taşısınlar ama aralarına almasınlar. Aileleri, vatanımız ve milletimiz için inşallah hayırlı evlatları olsun." diye konuştu.

Şerife Nur Demir de Başkan Saygılı'ya nikahlarını kıydığı için teşekkür ederek, kendilerinin şehir dışından geldiklerini ve çok mutlu olduklarını söyledi.

Mikail Demir ise çok mutlu olduklarını belirterek, Allah'tan herkes için mutluluk diledi.

Sevgililer Günü, Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:38 Kaynak: AA
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