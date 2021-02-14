14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar - Son Dakika

Bir annenin en zor anı! Oğlu 3. kattan böyle atladı, çaresiz kadın gözyaşlarına boğuldu

Türkiye'ye bir kar uyarısı da yurt dışından: İnanılmaz soğuk ve kar yağışı geliyor

Eski ABD Başkanı Trump, azil yargılamasında bir kez daha aklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Anadolu yakasının yüksek noktalarından Aydos tepesinde de kar yağışı başladı.

BAZI VATANDAŞLAR AŞKLARINI KARA YAZDI

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar ile fotoğraf çekinerek, Sevgililer Günü'nün ilk dakikalarını böyle kutladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, tarafından, yoğun kar yağışı tahminleri sonrası araç sürücüleri ve vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

"SEVGİLİME SÜRPRİZ MESAJ YOLLAMAK İSTEDİM"

Kar yağışında fotoğraf çektiren Ömer Öcal, 14 Şubat Sevgiler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Kar yağışının başlamasıyla bizde evinimizin önünde fotoğraf çekinerek, sevgilime böyle bir sürpriz mesaj yollamak istedim" diye konuştu.