14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar - Son Dakika

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar

14.02.2021 00:32

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden duyurusunu yaptığı soğuk hava uyarıları sonrası Anadolu Yakası'nda kar yağışı başladı. Bazı vatandaşlar da evlerinin önünde kar ile fotoğraf çektirerek, Sevgililer Günü'nü kutladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da etkili olan bahar havaları yerini gece saatlerinden itibaren kar yağışına bıraktı. Anadolu yakasının yüksek noktalarından Aydos tepesinde de kar yağışı başladı.

BAZI VATANDAŞLAR AŞKLARINI KARA YAZDI

Bazı vatandaşlar evlerinin önünde kar ile fotoğraf çekinerek, Sevgililer Günü'nün ilk dakikalarını böyle kutladı. Öte yandan İstanbul Valiliği, tarafından, yoğun kar yağışı tahminleri sonrası araç sürücüleri ve vatandaşlara oluşabilecek olumsuzluklara ilişkin dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunuldu.

"SEVGİLİME SÜRPRİZ MESAJ YOLLAMAK İSTEDİM"

Kar yağışında fotoğraf çektiren Ömer Öcal, 14 Şubat Sevgiler Günü, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi. Kar yağışının başlamasıyla bizde evinimizin önünde fotoğraf çekinerek, sevgilime böyle bir sürpriz mesaj yollamak istedim" diye konuştu.

14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar
14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar
14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar

Sevgililer Günü, Meteoroloji, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kar yağışıyla kutladılar - Son Dakika


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