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14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı - Son Dakika

14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı

15.02.2022 01:16

14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı Beyoğlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer gününde Galata Kulesine çiftlerin fotoğrafını yansıttığı özel bir etkinliğe imza attı.

14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı

İSTANBUL - Beyoğlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer gününde Galata Kulesine çiftlerin fotoğrafını yansıttığı özel bir etkinliğe imza attı.

Beyoğlu Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel bir etkinlik düzenleyerek, sosyal medya aracılığıyla fotoğraflarını gönderen çiftlerin fotoğrafını ışıklandırma sistemiyle Galata Kulesine yansıttı. Fotoğraflarını paylaşan çiftler gösterinin başlayacağı saatte Galata Kulesi'ne gelerek, gösteriyi izledi.

"Fotoğrafımızı yollayıp Galata Kulesi'nde kendimizi görmek güzel hissettirdi"

14 Şubat'ı kutlayan bir çift ise "Beyoğlu Belediyesinin sosyal medyasında gördük bunu. Fotoğrafımızı yollayıp Galata Kulesi'nde kendimizi görmek güzel hissettirdi. Beyoğlu Belediyesine teşekkür ederiz. Böyle bir eski yapıtta fotoğrafımızı görmek inanılmaz bir deneyim oldu teşekkürler kendimizi görmekten çok mutlu olduk Galata Kulesi'nde" dedi.

Gösteriye denk gelen bir çiftte, "Çok güzel bir duygu Beyoğlu Belediyesi'ne çok teşekkür ederiz. Eşimle şu an çok mutluyuz, huzurluyuz. Şu atmosfer için teşekkürler" şeklinde konuştu.

Gösteri fotoğrafların yansıtılması, çiftlerin ve eşlerin fotoğraf çekimi ile devam etti.

14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı
14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı
14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı

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Beyoğlu Belediyesi, Sevgililer Günü, Galata Kulesi, Beyoğlu, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 14 Şubat Sevgililer Gününde Galata Kulesi çiftlerin fotoğraflarıyla aydınlatıldı - Son Dakika


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