14 Şubat'ta 9 çift 'Evet' dedi - Son Dakika
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14 Şubat'ta 9 çift 'Evet' dedi

14 dakika önce

Bilecik'te evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 9 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi.

14 Şubat'ta 9 çift 'Evet' dedi, System.String[]

Bilecik'te evlilik için unutulmaz bir tarih tercih etmek isteyen 9 çift, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde bugün 9 nikahı kıyıldı. Sabah 10.00'da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama 17.30'a kadar devam etti. Unutulmaz bir tarihte dünya evine girmek isteyen çiftler 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah kıydırırken, nikah salonu biran olsun boş kalmadı.


"Çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileriz"


Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü aynı zamanda nikah memuru Ahmet Özbek, çiftlerin evlenmek için özellikle bugünü seçtiklerini anlatarak, "Çiftlerimiz bugünü 14 Şubat Sevgililer Günü olması sebebiyle seçtiklerini belirttiler. Bugünü unutulmaz bir gün olduğunu için 9 adet başvuru oldu. Sabah 10'dan akşam 17.30'a kadar hepsini kıydık. Biz de Bilecik Belediyesi olarak çiftlerimize ömür boyu mutluluklar dileyerek, Belediye Başkanımız Semih Şahin'in hediyelerini takdim ettik" dedi. - BİLECİK

Sevgililer Günü, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:09 Kaynak: İHA
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