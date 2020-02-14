14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler - Son Dakika
Son Dakika Magazin 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler - Son Dakika Magazin

14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler

6 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi.

14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler, System.String[]

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Serhat ve Süleyman Karabıyık kardeşler, Özbek asıllı Tahmina ve Hilal ile evlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu düğünde 14 Şubat sevgililer Günü dolayısıyla gün boyunca sokaklarda dolaşan Kuşadası Belediye bandosu da eşlik etti.


Kuşadası Belediyesi düğün salonunda gerçekleşen nikahta hayatlarını birleştiren Süleyman Karabıyık (25) ile Hilal Karabıyık (25) ve Serhat Karabıyık (22) ile Tahmina Karabıyık (22), 14 Şubat sevgililer gününde mutlu sona ulaştılar. Düğün salonundan çıkan Karabıyık ailesini 14 Şubat sevgililer günü dolayısıyla gün boyu sokaklarda şarkılarıyla coşturan Kuşadası Belediyesi bando ekibi karşıladı. Turhan Baba Çay Evi'nde salep içen çiftler, bando ekibinin şarkılarına alkışlarla eşlik etti. 14 Şubat'ta evlenmek için uzun süre önce müracaat yaptığını söyleyen Süleyman Karabıyık, "Bugün özel bir gün olduğu için evlendik. Kardeşimle beraber evlenmemiz daha güzel oldu" dedi.


Vatandaşlar çiftleri tebrik ederek bir ömür boyu mutluluk diledi. Bir süre sonra kalabalık alkış ve tebriklerle dağıldı. - AYDIN

Kuşadası, 14 şubat, Aydın, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sibel Arna, orta parmak hareketi yaparak 14 Şubat'a tepki gösterdi
Eşiyle barışmak için Sevgililer Günü'nde için pankart açan adam, şikayet edilince soluğu karakolda aldı Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı Aydın'daki fuhuş operasyonunda, şüphelilerden birisinin polis memuru olduğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:41 Nurgül Yeşilçay'dan flaş Oktay Kaynarca açıklaması!
01:41 Ünlü çiftlerin derin sessizliği!
01:41 Hande Mehan müzikseverleri mest etti
00:53 Doğum gününü kutlayan Hazal Küçükköse dekolteli kıyafetiyle partinin ilgi odağı oldu
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 03:45:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]