14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler - Son Dakika
Son Dakika Güncel 14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler - Son Dakika

14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler

6 saat önce

Samsun'da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.

14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlikler, System.String[]

Samsun'da Sevgililer Günü olarak bilinen 14 Şubat'ta birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar insanlarla buluşacak.


Samsun Bulvar Alışveriş Merkezi(AVM) 14 Şubat Sevgililer Günü'nde birbirinden farklı etkinlik ve yarışmalar ile insanlara unutmayacakları bir gün yaşatacak. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel sosyal medya yarışmaları, "Hediyeniz Sizden, Yemeğiniz Bulvar AVM'den" kampanyası misafirlerine, fırsat ve eğlence dolu bir programın yanı sıra mağazalardan binlerce hediye seçeneği arasında avantajlı alışveriş imkanı sunuyor.


Bulvar AVM ve Pera Sanat iş birliğiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel dekorla hazırlanan "Şarkını Söyle" etkinliği Bulvar AVM 2. kattaki salonda yapılacak. İnsanları şarkı seçimini yapacak, şarkıya aynı zamanda video çekilerek bu özel günü sevgililerine hediye edebilecek.


Sevgililer Günü dekorasyonu ile de fark oluşturan Bulvar AVM, Gazi Caddesi üzerindeki yoğun ışık süzmeleri ve kırmızı kalplerden oluşan ışıklı dekorları ile de oldukça dikkat çekiyor. Cadde boyunca aralıklı olarak görülen kalpler üzerinde tüm dünya dilleri ile Seni Seviyorum mesajları yer alıyor. - SAMSUN

Sevgililer Günü, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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