14 Şubat'ta Çağatay Akman'dan Sürpriz!
1 saat önce
Besteci ve söz yazarı Ahmet Hatipoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bestesinde Çağatay Akman ile bir düet şarkıya imza attı.
Sözü Ali Yılmaz,müziği Ali Yılmaz ve Ahmet Hatipoğlu'na ait olan 'Hiç Bıkmadan' isimli şarkı
Abdullah Özdoğan prodüktörlüğünde, Volkan Sönmez koordinatörlüğündegerçekleştirilen albümün kayıtları Studio Circus'ta yapıldı.
Şarkının düzenlemesinde genç neslin yetenekli müzisyenlerinden Can Vatansever imzası bulunuyor. Kayıt ve edit işlemleri ise Özgür Öztürk tarafından gerçekleştirildi.
Şarkı 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alırken aynı gün şarkının klibi YouTube, İzlesene, Dailymotion ve fizy'de 2645 Records kanalında yayınlanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:59 Kaynak: Bültenler
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