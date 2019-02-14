14 Şubat'ta Çağatay Akman'dan Sürpriz!

Sözü Ali Yılmaz,müziği Ali Yılmaz ve Ahmet Hatipoğlu'na ait olan 'Hiç Bıkmadan' isimli şarkı

Abdullah Özdoğan prodüktörlüğünde, Volkan Sönmez koordinatörlüğündegerçekleştirilen albümün kayıtları Studio Circus'ta yapıldı.

Şarkının düzenlemesinde genç neslin yetenekli müzisyenlerinden Can Vatansever imzası bulunuyor. Kayıt ve edit işlemleri ise Özgür Öztürk tarafından gerçekleştirildi.

Şarkı 14 Şubat'ta tüm dijital platformlarda yerini alırken aynı gün şarkının klibi YouTube, İzlesene, Dailymotion ve fizy'de 2645 Records kanalında yayınlanacak.