14 Şubat'ta çiftlerin ilk tercihi "akıllı telefon" oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 14 Şubat'ta çiftlerin ilk tercihi 'akıllı telefon' oldu - Son Dakika Ekonomi

14 Şubat'ta çiftlerin ilk tercihi "akıllı telefon" oldu

7 saat önce

MediaMarkt Türkiye verisine göre, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerinde çiftler en çok akıllı telefon aldı.

14 Şubat'ta çiftlerin ilk tercihi

MediaMarkt Türkiye verisine göre, 14 Şubat Sevgililer Günü hediyelerinde çiftler en çok akıllı telefon aldı.

MediaMarkt Türkiye, 14 Şubat Sevgililer Günü sonrası çiftlerin en çok tercih ettiği hediyeleri açıkladı.

Açıklamaya göre, şirketin 14 Şubat öncesi başlattığı ve sevdiğine son teknoloji hediye almak isteyenlere özel avantajlı indirimler ve hediyeler sunduğu "Aşık Olunacak Hediyeler" kampanyasında yer alan ürünlere her geçen gün bir yenisi eklenmiş, teknolojiseverlere bol ürün ve indirim fırsatı verilmişti.

Kampanya süresince tüketicilerin en çok tercih ettiği ürün kategorisi akıllı telefonlar oldu.

Listede akıllı telefonların ardından gelen kategori, MediaMarkt'ın hediye bulucusunda da yer alan "Oyuncu" sevgililerin favorisi dizüstü bilgisayarlar oldu.

MediaMarkt'ın kampanyasında en çok satılan ürünler arasına son sıradan giren kategori ise televizyonlar olarak açıklandı.

Sevgililer Günü, 14 şubat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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