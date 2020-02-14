14 Şubat'ta dünya evine girdiler - Son Dakika
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14 Şubat'ta dünya evine girdiler

6 saat önce

Kayseri'de işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz (32) ve Zeynep Küçükoğlu (28) 14 Şubat'ta nikah kıydırarak dünya evine girdi.

14 Şubat'ta dünya evine girdiler, System.String[]

Kayseri'de işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz (32) ve Zeynep Küçükoğlu (28) 14 Şubat'ta nikah kıydırarak dünya evine girdi.


14 Şubat Sevgililer Günü'nde işitme ve konuşma engelli Arap Poyraz ve Zeynep Küçükoğlu, hayatlarının en önemli imzasını attı. Çifti, nikah töreninde yakınları yalnız bırakmazken, Arap Poyrat ve Zeynep Küçükoğlu nikah memurunun sorusuna işaret dili ile 'evet' cevabını verdi.


Nikah memuru evlilik cüzdanını Zeynep Küçükoğlu'na verirken, çift bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - KAYSERİ

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:52 Kaynak: İHA
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