14 Şubat'ta dünya evine girdiler - Son Dakika
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14 Şubat'ta dünya evine girdiler

6 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat'ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi.

14 Şubat'ta dünya evine girdiler, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle Lüleburgaz Belediyesi Hizmet Binası Alt Kat'ta Toplu Nikah Töreni gerçekleştirdi. Nikah şöleninde 15 çiftin resmi nikahları kıyıldı.


Ülke genelinde olduğu gibi Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 14 Şubat Sevgililer Günü çılgınlığı yaşanıyor. Lüleburgaz'da 15 çift Sevgililer Günü'nde evlenmek için daha önce belediyeye müracaat etti. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde evlenmek için 14 Şubat'ı seçen çiftlerin resmi nikahları, çiftlerin yakınları ve şahitler huzurunda kıyıldı. Nikah törenlerinden sonra katılımcılar, gelin ve damatlarla birlikte oyun havası oynandı. - KIRKLARELİ

Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:16 Kaynak: İHA
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