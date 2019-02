14 Şubat'ta Her Moda Uygun Film Önerileri!

Çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutlamak için hediye olarak birbirlerini davet edebileceği, aksiyondan maceraya farklı türlerdeki bu yapımlar, yalnızca çiftlere değil 14 Şubat'ta yalnız kalan müzmin bekarlara da hitap ediyor.

Asla Gözlerini Kaçırma (Never Look Away)

Oscar'a da aday olan 2018 yılı yapımı bu film, Doğu Almanya'dan kaçarak ailesinin Nazi geçmişinden kurtulmaya çalışan ressam Kurt Barnert'in, birkaç nesle yayılan çalkantılı hayat hikayesini anlatıyor. Film, aşk, savaş, kişisel travmalar ve aile ilişkilerini büyüleyici bir dille aktarıyor.

Soğuk Savaş (Cold War)

Oscar'a aday filmlerden bahsederken Soğuk Savaş'tan söz etmemek olmaz. "Asla Gözlerini Açma" gibi savaştan, ancak bu defa 1950'lerde yaşanan Soğuk Savaş döneminden esinlenen film, Polonya yapımı. Yönetmenliğini Pawel Pawlikowski'nin üstlendiği filmde farklı geçmişlerden gelen iki insanın ölümsüz aşkı konu ediliyor.

Organize İşler 2: Sazan Sarmalı

"Savaş zamanında romantizm bir yere kadar, biraz da gülelim" diyenler için sezonun en eğlenceli seçeneklerinden biri de, artık komedinin klasiklerinden biri olarak kabul edebileceğimiz Organize İşler serisinin ikinci filmi Sazan Sarmalı. Sazan Sarmalı'nın başrolünde her zaman olduğu gibi filmi yazıp yöneten ve "Asım Noyan" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan var. Yeni filmde kızı dolandırılan Asım Noyan, yepyeni maceralara yelken açıyor.

Kız (Girl)

Kız, balerin olma hayalindeki 15 yaşındaki trans bir kızın öyküsünü anlatıyor. Cannes Film Festivali'nde En İyi İlk Film seçilen ve Lucas Dhont'un yönetmenliğini yaptığı film, gerçek bir yaşam öyküsünden esinleniyor.

Olacak İş Değil (The Upside)

Fransız filmi Intouchables'ı izlemiş miydiniz? İzleyenleri kahkahaya boğan Olacak İş Değil, aynı filmin Amerikan yapımı. Tekerlekli sandalyeye mahkum aksi bir adamla kendisine yardım etmeye gelen bakıcısının komik hikayesini anlatan filmi geçen sefer kaçırdıysanız, bu kez mutlaka izleyin.

Ölümcül Labirent (Escape Room)

Hep romantizmle dolacak, kahkahadan coşacak değilsiniz ya… Korku filmlerinin tutkunuysanız, Sevgililer Günü'nde farklı bir film olan Ölümcül Labirent'i de tercih edebilirsiniz. Film, kendilerini gizemli ve ölümcül bir odanın labirentinde bulan 6 yabancının buradan kaçma çabalarını anlatıyor.

Kefernahum (Cafarnaúm)

İşlediği suç nedeniyle 5 yıllık bir cezaya çarptırılan 12 yaşındaki çocuk, kendisini ihmal ettiklerini söyleyerek ebeveynlerine dava açar. Cannes'da üç ayrı ödül alan, Nadine Labaki'nin yönettiği bu Lübnan filmi, şimdi de Oscar adayı…

Dogman

Cannes'dan ödülle dönen bir başka film olan İtalyan yapımı Dogman, nazik bir köpek bakıcısı olan Marcello'nun kendisini ve yaşadığı mahalleyi terörize eden eski boksör Simone'la olan ilişkisine odaklanıyor. Bu sıcak ve keyifli filmde ana karakter Marcello, yaralanan gururuyla Simone'dan intikam almak için harekete geçiyor.

Zaman Yolcuları (Time Freak)

Bilim kurgu seven çiftler için en eğlenceli, aşk dolu filmlerden biri de Zaman Yolcuları. Çok sevdiği kız arkadaşı ile bir yıllık ilişkinin ardından ayrılan dahi genç, onu geri kazanabilmek ve ilişkideki hatalarını düzeltmek için bir zaman makinesi icat eder.

Kaynak : Sinemia