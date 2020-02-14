14 Şubat'ta mutluluğa

Erzincan'da Arzu ve Ahmet Başakın çifti, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girdi.



14 Şubat Sevgililer Günü'nü özel bir gün haline getirmek isteyen 5 çiftin nikahı Erzincan Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyıldı. İşletme sahibi Ahmet Başakın ile özel sektörde çalışan Arzu Başakın çifti de günler öncesinden randevu aldıkları 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ömür boyu birlikteliğe imza attı. Çiftin nikahını evlendirme memuru Erdoğan Altınel kıyarken, şahitliğini ise Ediye Bulut ile Sezayi Haluk Sarıkaya yaptı. Nikah kıyıldıktan sonra günün anlam ve öneminden dolayı hediyeler takdim edilen çifte nikah memuru Erdoğan Altınel mutluluklar diledi.



"Bizim için güzel bir anı oldu"



Özellikle 14 Şubat'ı seçtiklerini ifade eden Arzu ve Ahmet Başakın çifti, "Özellikle bu günü seçmek istedik. Nikah tarihimiz olarak 14 Şubat'ı istedik. Çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz herkese, bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmadılar. Tabii biz 14 Şubat'la evlilik yıl dönümümüzü de bir araya getirmiş olduk. Bu yüzden bizim çok çok güzel bir anı oldu" dedi.



Kökeni Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır ve Hristiyan geleneğinde "Aziz Valentin Günü" olarak kutlanmaktadır. - ERZİNCAN