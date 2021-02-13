14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku - Son Dakika

14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku

13.02.2021 09:27

14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku Pandemi dolayısı ile 14 Şubat'ta nikahlar kıyılmayacak Evlendirme Dairesi Şefi Özkan Bayrak: "Kıyılmayacağını söylediğimizde şok oluyorlar" "16 yıllık görev süremde en çok 14 Şubat tercih edilirdi" Her yıl binlerce çift 14 Şubat...

14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku

Pandemi dolayısı ile 14 Şubat'ta nikahlar kıyılmayacak

Evlendirme Dairesi Şefi Özkan Bayrak:

"Kıyılmayacağını söylediğimizde şok oluyorlar"

"16 yıllık görev süremde en çok 14 Şubat tercih edilirdi"

İSTANBUL - Her yıl binlerce çift 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak nikahlarını kıydırıyor. Bu yıl 14 Şubat Pazar gününe denk geldiği için pandemi dolayısı ile nikahlar kıyılmayacak. Günler öncesinden 14 Şubat için hazırlık yapan çiftler, nikahların kıyılmayacağını öğrenince hayal kırıklığına uğradı.

Hemen hemen her yıl 14 Şubat'ı daha da özel bir gün haline getirmek isteyen çiftler, aylar öncesinden randevu alarak 14 Şubat tarihinde nikah dairelerine akın ederdi. 14 Şubat bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Belediyelerin nikah daireleri ise Covid-19 salgını dolayısı ile hafta sonları nikah törenlerine kapatıldı. Çiftler sadece hafta içi belirli saatlerde pandemi kuralları çerçevesinde nikah kıydırabiliyorlar.

14 Şubat'ta nikah kıydırmak için aylar öncesinden hayal kuran çiftler ise durumun farkına varmaları ile hayal kırıklığına uğradı. Covid-19 nedeni ile çiftlerin hayal ettiği nikah törenlerinin yapılamayacağını belirten Bahçelievler Belediyesi Evlendirme Dairesi Şefi Özkan Bayrak, "Her yıl binlerce müracaat olurdu. Hafta sonu açılmayacak. Bizleri çiftlerimiz durmadan aradı. Yüzlerce telefon aldık. Soru sordular. Kıyılmayacağını söylediğimizde şok oluyorlar. Yeri geldi telefonlarımız kilitlendi. Çiftlerimiz bu yıl mutlu olamadı. Onlar için üzüntülü geçti. 16 yıllık görev süremde en çok 14 Şubat tercih edilirdi. Çiftlerimiz üzülmesin. İnşallah diğer günlerde yaptıkları nikahlar ile mutlu olurlar" açıklamasına yer verdi.

14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku
14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku
14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku
14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku

Sevgililer Günü, Koronavirüs, Evlilik, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 14 Şubat'ta nikah kıydırmak isteyen çiftlere pandemi şoku - Son Dakika


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